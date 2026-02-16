SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HUME, Ricardo (h). - Susana y Fernando Hume y sus hijos Cynthia y Marcos, Barbara y Max, Scott y Sol, Chris y Caro, Tommy y Cata, Mike, Delfina y Pepo, Ale y Pili despedimos con profundo dolor a Ricardito pidiendo oraciones en su memoria.

