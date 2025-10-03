LA NACION

IANNINI, Marcelo H.

IANNINI, Marcelo H., q.e.p.d. - Su cuñado Federico Casares, junto a sus hijos Fede y Ceci Pérès, Tato y Sofi Trevisán, Male y Rafa Trevisán, Floppy y Juani San Miguel, Santi y Flor Serra, La Beba y Ale Duffy, y todos sus nietos lo despiden con profunda tristeza y acompañan con mucho cariño a Lili y a los chicos.

IANNINI, Marcelo H., q.e.p.d. - Su mujer Liliana Arias Balloffet de Iannini, junto a sus hijos Marchi, Connie y Cuqui, sus hijos políticos Eva Pöhlmann, Francisco Vidiri y Santiago Sundblad y sus queridos nietos Felicitas, Silvestre y Santiago despiden con profunda tristeza a su querido marido, papá y abuelo. Sus restos serán despedidos, mañana, a las 11, en el cementerio Memorial de Pilar.

IANNINI, Marcelo. - Su cuñado Carlos Troiani, su sobrina Maru y Liso junto con sus hijos Jazmín y Salva, despiden con gran tristeza a Marcelo, acompañando a su querida familia con mucho amor.

