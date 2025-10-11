SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† IBAÑEZ, Manuel José, q.e.p.d., falleció el 9-10-2025. - Sus hijos Ezequiel y Cecilia, Florencia y Patricio y Carolina y Pascual y sus nietos Santiago, Lucas, Sofía, Ignacio, Lucila, Bautista, Clara, Celina y Agustín despiden a Manu, agradecidos por todo el amor recibido por él a lo largo de su vida.

† IBAÑEZ, Manuel José. - Despedimos con mucha tristeza al querido Manu y acompañamos a hijos y nietos en este doloroso momento. Sus primos Silvia y Fernando Bóscolo.

