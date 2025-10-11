1
IBAÑEZ, Manuel José
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† IBAÑEZ, Manuel José, q.e.p.d., falleció el 9-10-2025. - Sus hijos Ezequiel y Cecilia, Florencia y Patricio y Carolina y Pascual y sus nietos Santiago, Lucas, Sofía, Ignacio, Lucila, Bautista, Clara, Celina y Agustín despiden a Manu, agradecidos por todo el amor recibido por él a lo largo de su vida.
† IBAÑEZ, Manuel José. - Despedimos con mucha tristeza al querido Manu y acompañamos a hijos y nietos en este doloroso momento. Sus primos Silvia y Fernando Bóscolo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
- 3
Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo
- 4
Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión millonaria de US$25.000 millones de OpenAI