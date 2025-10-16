LA NACION

IBAÑEZ VIDAL, Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IBAÑEZ VIDAL, Manuel. - Sus hermanos Martita y Lany, María José y José, Juan y Malu, Fredy y Felicitas, su ahijado Pedro y todos sus sobrinos despiden a su amado hermano y tío con inmenso amor.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
    1

    La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

  2. En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
    2

    En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”

  3. Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro
    3

    Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro

  4. La frase que delató a un juez que usó ChatGPT y ahora es investigado tras la anulación de su fallo
    4

    “Copiar y pegar”: la frase que delató a un juez que usó ChatGPT y ahora es investigado tras la anulación de su fallo

Cargando banners ...