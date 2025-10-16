1
IBAÑEZ VIDAL, Manuel
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† IBAÑEZ VIDAL, Manuel. - Sus hermanos Martita y Lany, María José y José, Juan y Malu, Fredy y Felicitas, su ahijado Pedro y todos sus sobrinos despiden a su amado hermano y tío con inmenso amor.
