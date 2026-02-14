SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IBARRA, Susana q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Sus hijos Susa y Julio, Gra y Eduardo, Adriana y Julio, Ani y Andrés y Paulo y Flor; sus nietos Leila y José, Andrés y Anahí, Carli, Luciana y Pierre, Tomi y Maji, Agus y Barbarita, Camila y Nacho, Marcos, Iván, Delfi, Alejandrito, Lucía, Mateo, Carola; sus bisnietos Amparo, Pilar, Ivo, Maia, Ema, Sara, Antonia, Rafa, Enzo, Camille, Aurora, atesorando el recuerdo de su alegría de vivir, la despiden con amor el domingo 15, a las 9 , en el Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa