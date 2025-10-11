1
IMIZCOZ, Horacio Alberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† IMIZCOZ, Horacio Alberto. - Su esposa Sara Marcelini; sus hijos Sebastián y Nicolás; sus nueras María y Annie y sus nietos Inés y Juani participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
- 3
Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo
- 4
Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión millonaria de US$25.000 millones de OpenAI