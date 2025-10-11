SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† IMIZCOZ, Horacio, q.e.p.d. - Marta y Keith Prevett y familia acompañan a Pichi y familia con mucho cariño.

† IMIZCOZ, Horacio, q.e.p.d. - Daniel y Josy Bugallo; sus hijos Daniel, Florencia, Lucas y Josefina y sus nietos Loli, Rufino y Sofi participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† IMIZCOZ, Horacio. - Graciela Baños; sus hijos Santiago, Sol, Inés, Nicolás y nietos despiden a Horacio y acompañan a Pichi y a los chicos con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa