SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Solange de La Boullerie de Balcarce, hijas y nietos despiden a Lele con mucho cariño.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Alicia y Rómulo Pelliza, Liliana Andreone, Teresa Plate Arigós, Milagros Ronchi, Carlota Gozález de la Vega y Mónica Tomassini acompañan con cariño a Cristina, amiga de toda la vida y ruegan una oración a la memoria de Lele.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Despedimos a Lele con mucho amor y acompañamos a nuestra querida Cris y a sus hijos y nietos. Karina Sposetti, Marcos Grandval y María Sposetti y Felipe Grandval.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d., 8-10-2025. - Lele, te despedimos con mucho cariño y te damos gracias por tu ejemplo y amor. Tu mujer M. Cristina Traverso, Stefania y Joaquín Piedra Buena, Juana, Bernardita y Félix, Luigi y Fernanda, Matteo y Lucas, Noel y Abel Bonorino, Filippo y Domi, Dominique y Andrés Sposetti, José y Olivia, Marcos y Alejandra, Allegra, Simona y Toia, Sofía y Adolfo Reumann, Isabella y Malena. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11.30, en el cementerio Parque Memorial de Pilar.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d., 8-10-2025. - Despedimos a Lele con todo nuestro amor. Anneliese y Anne Marie Incisa di Camerana, Rolo Bauzá, Tomás Zymnis y Caroline Incisa di Camerana y sus hijos Alex, Sofía y María, Paolo Incisa di Camerana y sus hijos Chiara y Stefano.

Aviso publicado en la edición impresa