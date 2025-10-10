SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Su concuñado Luis Edgardo Valiani, sus hijos: Luis y Marina, Magdalena y Matías, Josefina y Guillermo, Federico y Noel, y sus nietos despiden a Lele con mucho amor. Acompañan y abrazan a Cristina y a toda su familia.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Despedimos a Lele con muchísimo cariño y abrazamos a Cristina y a su familia. Dante Quinterno y Mercedes Defferrari de Quinterno y sus hijas Sofía, Maru, Flor e Inés Detry.

INCISA di CAMERANA, Emanuele, Marqués, r.i.p., 8-10-2025. - Lele caro, ti salutiamo e ti abbracciamo con immenso affetto. Tua sorella Tin Tin, Andrea Cordero di Montezemolo e figli Federico e Allegra, Nicoletta Cordero di Montezemolo e Roman Kornas e figlie Sofia e Karolina.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Despedimos a Lele con profundo cariño y gratitud por tantos momentos compartidos. Acompañamos con todo nuestro amor a Cris, a sus hijos y nietos. Adolfo y María Inés Reumann, Lucky y Ricky Yofre, Fito y Sofi Incisa di Camerana, y nietos Ine y Evan Alzamora, Kito, Fran, Isabella y Male.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Marita y Carlos Piedra Buena, hijos y nietos despiden a Lele con dolor y resignación cristiana, acompañando con cariño a Cristina y sus hijos.

† INCISA di CAMERANA, Emanuele, marqués, q.e.p.d. - Lele querido, te despedimos con gran cariño y abrazamos a todos los Incisa. Oscar e Isabel Schottlaender y familia.

