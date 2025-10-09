LA NACION

INCISA DI CAMERANA, Emanuele

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

INCISA di CAMERANA, Emanuele, q.e.p.d. - Querido Lele te vamos a extrañar mucho, abrazamos a Cristina y los chicos. Mercedes y Patricio, Silvia e Ignacio, Isabel y Cristian, hijos y nietos.

INCISA di CAMERANA, Emanuele, q.e.p.d. - Chantal de La Bouillerie de Obligado, sus hijos Martín Bourdieu y Rocío O. de Bourdieu, Macarena O. (a.), Gucha O., Maximiliano Dupiui y Noelle O. de Dupiui, Martín Benites Cruz y Amparo O. de Benites Cruz y Rafael Obligado y Laura T. de Obligado despiden a Lele y mandan un fuerte abrazo a la familia.

INCISA di CAMERANA, Emanuele. - Félix Taboada y sus hijos, Félix, Agus, Lulú, Male, Clara y Felipe despiden con amor a Lele, amigo de toda una vida. Ruegan por él y abrazan con cariño a su familia.

INCISA di CAMERANA, Emanuele, q.e.p.d. - Rosa María y Mario Ricci e hijos y Cristina Macome e hijos despiden a Lele con dolor y acompañan a Cristina y los chicos en este triste momento.

INCISA di CAMERANA, Emanuele, q.e.p.d. - Pampa Bonorino y sus hijos Abel María, Lucila, Delfina y Martina despiden a Lele con mucho cariño y acompañan a Cristina y sus queridos hijos, rezando por su eterno descanso.

