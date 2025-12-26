LA NACION

INTAGLIETTA, Máximo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

INTAGLIETTA, Máximo, q.e.p.d. - Patricia Lutjohann despide a un gran amigo ¡Hasta la vista Max!.

INTAGLIETTA, Máximo. - Magdalena Brennan y Javier Jelovcan despiden con tristeza al querido Máximo.

INTAGLIETTA, Máximo. - Fernán Peralta Ramos e hijos despiden al querido Máximo y ruegan una oración en su memoria.

INTAGLIETTA, Máximo. - El directorio y personal de Maxinta SA participan el fallecimiento de quien fuera fundador y presidente. Su legado y memoria permanece en nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El otro Mac Allister que sueña con el Mundial: "Mi esposa me dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista"
    1

    Kevin Mac Allister: “Mi esposa dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista”

  2. Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas
    2

    Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas

  3. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre
    3

    Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre

  4. Un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
    4

    La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

Cargando banners ...