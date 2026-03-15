1
IRIARTE, Arturo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IRIARTE, Arturo. - EDENOR SA lamenta el fallecimiento de Arturo Iriarte, quien fuera director de operaciones y recursos humanos de la compañía, y acompaña a su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arda Güler deslumbra con un gol desde atrás de mitad de cancha en la goleada de Real Madrid por 4-1 a Elche
- 3
Francia, campeón del Seis Naciones por un penal de último segundo contra Inglaterra
- 4
Una anotación en el celular de Novelli detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Milei al lanzamiento de $LIBRA