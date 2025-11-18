SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† IRIBARREN de CATALÁN, Lucrecia, q.e.p.d. - Bea y Horacio Liendo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Roberto Catalán y familia y ruegan una oración en su memoria.

† IRIBARREN de CATALÁN, Lucrecia, q.e.p.d. - Claudia y Gustavo Liendo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Roberto Catalán y familia y ruegan una oración en su memoria.

