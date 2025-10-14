SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ISSLER, Carlos Alberto Jesús, q.e.p.d., falleció el 13-10-2025. - Su esposa Ana María, sus hermanos, sus cuñados, sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán velados hoy, a las 10, en Jardín de Paz.

† ISSLER, Carlos Alberto Jesús, q.e.p.d., falleció el 13-10-2025. - Su hermana Marta, su cuñado José Luis, sus sobrinas Laura y Victoria y su sobrina nieta Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden a Carlos con mucho amor.

Aviso publicado en la edición impresa