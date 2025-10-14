1
ISSLER, Carlos Alberto Jesús
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ISSLER, Carlos Alberto Jesús, q.e.p.d., falleció el 13-10-2025. - Su esposa Ana María, sus hermanos, sus cuñados, sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán velados hoy, a las 10, en Jardín de Paz.
† ISSLER, Carlos Alberto Jesús, q.e.p.d., falleció el 13-10-2025. - Su hermana Marta, su cuñado José Luis, sus sobrinas Laura y Victoria y su sobrina nieta Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden a Carlos con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
- 3
De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
- 4
Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo