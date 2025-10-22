LA NACION

ITURBE DE CARMAN, Patricia

ITURBE de CARMAN, Patricia. - Juan Enrique y Marieti Perea, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Carlitos y familia.

ITURBE de CARMAN, Patricia. - Su consuegro, Jorge Reynoso Naón, despide a un ser de gran espiritualidad y fe.

ITURBE de CARMAN, Patricia, q.e.p.d. - Carlos, tus hijos, nietos y bisnietos te despiden con mucho cariño.

