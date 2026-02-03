LA NACION

IURCOVICH, Marcos

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IURCOVICH, Marcos. - 1-2-2026. - Con mucha tristeza despiden a Marcos, sus hijas Cecilia y Gustavo, Mariana y Lucas y sus nietos.

IURCOVICH, Marcos. - Se fue El Chivito, lo despedimos con cariño. Viviana y Eduardo, Irina, Julieta y Francisco.

Avisos fúnebres
