SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ IURCOVICH, Marcos. - 1-2-2026. - Con mucha tristeza despiden a Marcos, sus hijas Cecilia y Gustavo, Mariana y Lucas y sus nietos.

✡ IURCOVICH, Marcos. - Se fue El Chivito, lo despedimos con cariño. Viviana y Eduardo, Irina, Julieta y Francisco.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa