SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JACKSON, Miguel. - Elena Chozas y Flia. acompañan a Adri, Delfi, Jay y Alex con muchísimo cariño.

JACKSON, Miguel. - Su consuegra Isabel Edelstein (a.) junto a sus hijos abrazan a Jay y a toda la familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa