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JACKSON, Miguel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
JACKSON, Miguel. - Elena Chozas y Flia. acompañan a Adri, Delfi, Jay y Alex con muchísimo cariño.
JACKSON, Miguel. - Su consuegra Isabel Edelstein (a.) junto a sus hijos abrazan a Jay y a toda la familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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