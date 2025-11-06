1
JANTUS, Hernán Miguel
† JANTUS, Hernán Miguel, q.e.p.d. - Marta Celina y Francisco Batlle, Pilar García Montero, Ignacio y Ana Madero, Julia Elena y Julio Salomón, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oracíon en su memoria.
† JANTUS, Hernán Miguel, q.e.p.d. - Con el mas profundo dolor te despedimos Tata. Vivirás en nuestros corazones, y el de muchas personas más, en quienes dejaste tu huella. Tus hijos Hernán y Karina, Carolina y Juan, Ana y Alejandro, tus nietos Josefina, Emilia, Guadalupe, Alejandro, Celina y Vicente, te agradecemos eternamente por tanto amor.
