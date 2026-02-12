1
JAUREGUI, Raquel González Monfort de,
✝ JAUREGUI, Raquel González Monfort de, q.e.p.d. - Los directores, el personal y las familias de Buen Molino, El Buen Ayre y Los Molinos participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos con cariño y oraciones a Martín, Camila y Gerardo.
