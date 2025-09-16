1
JOGHEMS, Julio Cristóbal
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† JOGHEMS, Julio Cristóbal. - Su mujer María Florencia de Pol; sus hijos Patricio, Dolores y Santiago; sus nietos Juana Joghems, Julián, Tobías, Isabela y Rufina Joghems, Joaquina y Santos Anadon, Valentín , Martina y Felipe Joghems y su bisnieto Toribio Primi participan con dolor su fallecimiento y siempre lo recordarán con mucho amor.
