SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† JOGHEMS, Julio Cristóbal. - Su mujer María Florencia de Pol; sus hijos Patricio, Dolores y Santiago; sus nietos Juana Joghems, Julián, Tobías, Isabela y Rufina Joghems, Joaquina y Santos Anadon, Valentín , Martina y Felipe Joghems y su bisnieto Toribio Primi participan con dolor su fallecimiento y siempre lo recordarán con mucho amor.

