SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† JUAREZ, Alberto Oscar, sargento 1ero. Policía Federal Argentina, q.e.p.d., falleció el 2 de diciembre de 2025. - La señora vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, despide con dolor a quien honró su vida al servicio del prójimo con valentía, fortaleza y compromiso, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa