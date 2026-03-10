SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ JUKIC, Rosa Paulina, falleció el 7-3-2026. - Con profunda tristeza te despedimos. Tu esposo Pocho, tus hijos María Cecilia y Pablo, tus hijos políticos Diana y Maxi; tus nietos Josefina, Victoria, Pilar, Rosario, Julián y Clara.

Avisos fúnebres

