JUKIC, Rosa Paulina
✝ JUKIC, Rosa Paulina, falleció el 7-3-2026. - Con profunda tristeza te despedimos. Tu esposo Pocho, tus hijos María Cecilia y Pablo, tus hijos políticos Diana y Maxi; tus nietos Josefina, Victoria, Pilar, Rosario, Julián y Clara.
