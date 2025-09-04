SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ JURIS, Jacqueline. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein acompañan a Alejandro y a su familia solidariamente con todo afecto ante la partida de su querida madre.

✡ JURIS, Jacqueline. - Bigliardi, Ricagno, Hanono y Rometti abogados acompañan a Alejandro Simón en este difícil momento.

✡ JURIS, Jacqueline. - Javier A. Lorente y Alejandra Barrios de Lorente acompañamos a Alejandro Simón y a toda su familia en este difícil momento por el fallecimiento de su querida madre. Que su memoria sea una bendición.

✡ JURIS, Jacqueline, Z.L. - Darío Werthien acompaña con cariño a Alejandro Simon en este momento de dolor.

✡ JURIS, Jacqueline, Z.L. - El directorio de Experta ART participa con gran pena el fallecimiento de la Sra. Madre de Alejandro Simón y lo acompaña con afecto en este difícil momento.

✡ JURIS, Jacqueline, Z.L. - El directorio de Experta Seguros participa con pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del Sr. Alejandro Simón y lo acompaña con afecto en estos tristes momentos.

