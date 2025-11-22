SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KALAUZ, Roberto José Andrés (Pepe), q.e.p.d., falleció el 20-11-2025. - Los integrantes de la Promoción XVI del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido Pepito, nuestro príncipe austrohúngaro, líder del equipo tricampeón de remo de la XVI, idealista soñador y comprometido con el país, voluntario de Malvinas, amante del rugby tricolor y del CGLNM, y gran compañero y amigo. Acompañamos en este triste momento a su hija Laura y a su nieto Manu, rogando oraciones por su eterno descanso.

