1
KARAMANIAN, Miguel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KARAMANIAN, Miguel. - Sus amigos de toda la vida Eduardo Abregú y Miguel Gusmano, junto a sus familias, despiden con gran tristeza a Miguel, acompañan a sus seres queridos y agradecen una oración a su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella