KARAMANIAN, Miguel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KARAMANIAN, Miguel. - Sus amigos de toda la vida Eduardo Abregú y Miguel Gusmano, junto a sus familias, despiden con gran tristeza a Miguel, acompañan a sus seres queridos y agradecen una oración a su memoria.

