LA NACION

KARLIC, Estanislao, Card.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KARLIC, Estanislao, Card., q.e.p.d., falleció el 8-8-2025. - Nuestro muy querido cardenal Karlic ya descansa en los brazos del Padre y de María, después de una vida llena de felicidad, entregas y dolores. Acompañamos con la oración su elevación deslumbrante a la luz. Él seguirá siendo un tesoro que guardo en mi alma. Lo conocí, y allí vi el amor y misericordia de Dios. Permanecerá siempre vivo en el amor de los que lo quisimos. En paz está, y él nos dará esa paz. Pilar Supervielle de Basso, su esposo Hugo e hijos, Sonia, Santiago y Pablo y nietos lo despiden en el amor de Cristo y de María.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los rumores sobre la salud de un aliado clave de Putin encienden alarmas en el Kremlin
    1

    “Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin

  2. Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
    2

    Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia

  3. Por qué Rufina, la hija de Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires
    3

    Por qué Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires

  4. Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió
    4

    Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió: “Daría todo por ser como él”

Cargando banners ...