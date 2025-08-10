SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KARLIC, Estanislao, Card., q.e.p.d., falleció el 8-8-2025. - Nuestro muy querido cardenal Karlic ya descansa en los brazos del Padre y de María, después de una vida llena de felicidad, entregas y dolores. Acompañamos con la oración su elevación deslumbrante a la luz. Él seguirá siendo un tesoro que guardo en mi alma. Lo conocí, y allí vi el amor y misericordia de Dios. Permanecerá siempre vivo en el amor de los que lo quisimos. En paz está, y él nos dará esa paz. Pilar Supervielle de Basso, su esposo Hugo e hijos, Sonia, Santiago y Pablo y nietos lo despiden en el amor de Cristo y de María.

