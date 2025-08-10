SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KARLIC, Estanislao Esteban, cardenal, q.e.p.d., falleció el 8-8-2025. - El rector, el consejo superior, el consejo de administración y la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Católica Argentina participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera arzobispo emérito de Paraná, Entre Ríos, y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y ruegan una oración por él.

Aviso publicado en la edición impresa