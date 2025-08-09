1
KARLIC, Estanislao Esteban, Ser Cardenal
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KARLIC, Estanislao Esteban, SER cardenal. - Ejemplar persona. También eminente príncipe de la iglesia. Estudió, enseñó y vivió en forma honorable con coherencia entre fe, pensamiento y acción. Coredactor del Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. Murió el 8 de agosto de 2025. Los ángeles y María Martha lo acompañaron hacia el Señor. Con admiración por su ejemplaridad y con agradecimiento a Haydeé por la lealtad y el servicio con que lo acompañó, Alberto C. Taquini (hijo) reza con los suyos por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
