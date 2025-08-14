SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KAUFMAN, Mario. - El directorio de FV S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

KAUFMAN, Mario. - Adiós, gran amigo. Pasamos juntos lindos momentos. Te vamos a extrañar mucho. Silvia y Jorge Lestard.

