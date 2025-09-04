KEEN, Gerónimo (Jeremy)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KEEN, Gerónimo (Jeremy). - Yvonne Gibson de Perkins despide con cariño a su primo.
† KEEN, Gerónimo (Jeremy). - Elisalex von Wuthenau abraza con tristeza y cariño a su familia, recordando tantos años compartidos.
† KEEN, Gerónimo (Jeremy), q.e.p.d. - Su hermano Antonio Keen, su cuñada Guadalupe von Wuthenau y sobrinos Carlos, Alejandra, Araceli Rosso y Agustina Degani se despiden con profundo pesar.
† KEEN, Gerónimo (Jeremy), q.e.p.d. - Peter Laharrague y Marilyn Mulville se unen en oración por Jeremy y acompañan a Pupy, Vanessa, Sebastián y Roberto.
KEEN, Gerónimo (Jeremy). - Con mucha tristeza y cariño, su prima Pucky y Bobby Carlés despiden a su primo hermano Jeremy Keen y abrazan a Pupi, Vanessa y Sebastián.
