KEEN, Gerónimo (Jeremy)

KEEN, Gerónimo (Jeremy). - Yvonne Gibson de Perkins despide con cariño a su primo.

KEEN, Gerónimo (Jeremy). - Elisalex von Wuthenau abraza con tristeza y cariño a su familia, recordando tantos años compartidos.

KEEN, Gerónimo (Jeremy), q.e.p.d. - Su hermano Antonio Keen, su cuñada Guadalupe von Wuthenau y sobrinos Carlos, Alejandra, Araceli Rosso y Agustina Degani se despiden con profundo pesar.

KEEN, Gerónimo (Jeremy), q.e.p.d. - Peter Laharrague y Marilyn Mulville se unen en oración por Jeremy y acompañan a Pupy, Vanessa, Sebastián y Roberto.

KEEN, Gerónimo (Jeremy). - Con mucha tristeza y cariño, su prima Pucky y Bobby Carlés despiden a su primo hermano Jeremy Keen y abrazan a Pupi, Vanessa y Sebastián.

