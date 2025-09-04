LA NACION

KEEN, Gerónimo Jorge Agustín

KEEN, Gerónimo Jorge Agustín, q.e.p.d., 3-9-2025. - Papá, Viejo, Daddy, volá alto y planeá como los pájaros que tanto te gustaban, allá donde estés. Te vamos a extrañar. Sebas, Roberto, Vanessa, Pupy, Claudio, Sol, Gero y toda tu familia y amigos. Descansá en paz. Te amamos. Acompañamos sus restos al cementerio Parque Memorial de Pilar, hoy, jueves 4-9-2025, a las 11.30.

