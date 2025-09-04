LA NACION

KEEN, Gerónimo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Despedimos con tristeza a Jeremy y abrazamos con carino a Pupi a toda la familia Keen. Marion y Freddy.

KEEN, Gerónimo. - Carlos Mesquita despide a su querido primo y acompaña con cariño a Pupy, Tony y a sus hijos.

KEEN, Gerónimo. - El Consorcio de Propietarios Juncal 840 acompaña a su Flia. en este momento.

KEEN, Gerónimo. - Silvia, Pablo y Paty, vecinos de Juncal 840, acompañan a su Flia. y a Pupi en estos momentos.

KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Charlie Etcheverrigaray despide con gran tristeza a Jeremy y acompaña con todo afecto a Pupy y a todos los Keen.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales
    1

    Obsoleto, innecesario o redundante: preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales

  2. Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella
    2

    Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”

  3. Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
    3

    Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

  4. La Justicia frenó el ingreso de carne con hueso a una provincia de la Patagonia
    4

    Revés para el Gobierno: la Justicia frenó el ingreso de carne con hueso a una provincia de la Patagonia

Cargando banners ...