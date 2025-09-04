1
KEEN, Gerónimo
† KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Despedimos con tristeza a Jeremy y abrazamos con carino a Pupi a toda la familia Keen. Marion y Freddy.
† KEEN, Gerónimo. - Carlos Mesquita despide a su querido primo y acompaña con cariño a Pupy, Tony y a sus hijos.
KEEN, Gerónimo. - El Consorcio de Propietarios Juncal 840 acompaña a su Flia. en este momento.
† KEEN, Gerónimo. - Silvia, Pablo y Paty, vecinos de Juncal 840, acompañan a su Flia. y a Pupi en estos momentos.
† KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Charlie Etcheverrigaray despide con gran tristeza a Jeremy y acompaña con todo afecto a Pupy y a todos los Keen.
