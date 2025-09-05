1
KEEN, Gerónimo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Sus sobrinos Domitilla, Cristina, Lionello Sagramoso lo despiden con enorme cariño, acompañando a Vanessa, Sebastian y toda la familia Keen.
KEEN, Gerónimo. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Jeremy y abraza con todo su cariño a Pupi, Sebastián, Vanessa y toda la familia en este doloroso momento.
† KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Francisco y Cristina von Wuthenau y sus hijos acompañan a la familia Keen ante esta triste pérdida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso
- 3
Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina
- 4
Björn Borg, leyenda del tenis, reveló que tiene cáncer de próstata