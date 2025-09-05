LA NACION

KEEN, Gerónimo

KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Sus sobrinos Domitilla, Cristina, Lionello Sagramoso lo despiden con enorme cariño, acompañando a Vanessa, Sebastian y toda la familia Keen.

KEEN, Gerónimo. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Jeremy y abraza con todo su cariño a Pupi, Sebastián, Vanessa y toda la familia en este doloroso momento.

KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Francisco y Cristina von Wuthenau y sus hijos acompañan a la familia Keen ante esta triste pérdida.

