SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Sus sobrinos Domitilla, Cristina, Lionello Sagramoso lo despiden con enorme cariño, acompañando a Vanessa, Sebastian y toda la familia Keen.

KEEN, Gerónimo. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Jeremy y abraza con todo su cariño a Pupi, Sebastián, Vanessa y toda la familia en este doloroso momento.

† KEEN, Gerónimo, q.e.p.d. - Francisco y Cristina von Wuthenau y sus hijos acompañan a la familia Keen ante esta triste pérdida.

