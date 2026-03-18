1
KELMANOWICZ, Natalio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KELMANOWICZ, Natalio, Z.L. - Despedimos a Natalio y acompañamos a su familia. Los copropietarios del Consorcio Villanueva 1299.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mar del Plata: dan luz verde para construir una torre de 35 pisos entre chalets históricos y vecinos denuncian irregularidades
- 3
“Vine a comprar”: la niña que sorprende por su habilidad para elegir vacas en los remates y ya piensa en tener su propio campo
- 4
Importante acuerdo: llegaron desde China 45 vagones para la cosecha