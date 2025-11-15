SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KEMBER de LOPEZ MAÑÁN, Susan. - Juan López Mañán, tus hijos Cecilia y Borja, Federico y Georgina, Juan (h.) y Michelle, Sofía y Federico, y tus nietos Violeta, Olivia, Antonia, Romeo, Carmela, Felipe, Pedro y Kali, te despedimos con mucho amor. Fuiste una mujer y madre ejemplar, siempre brindando calidez y amor incondicional. Te vamos a extrañar.

KEMBER de LÓPEZ MAÑÁN, Susan, q.e.p.d. - Las Meninas celebramos tu vida, Suzie Q., y acompañamos con amor a Sofi, Fefo, Kali y a todos los López-Kember.

KEMBER de LÓPEZ MAÑAN, Susan. - Riverside School despide con cariño y gratitud a Susan, cofundadora de la institución, y acompaña a su familia en este momento de gran tristeza.

KEMBER de LÓPEZ MAÑÁN, Susan. - Sus cuñados José y Florencia, hijos y nietos la despiden con profundo dolor y acompañan a Juan y familia.

