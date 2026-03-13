SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KILLNER, Ernesto Gerardo, q.e.p.d. - Sus amigos Juan Curutchet, Héctor Huici, Oscar Jiménez Peña, Santiago Lozano, Juan Carlos Lynch, Carlos Maslatón, Mariquita Delvecchio, Ariel Solar Grillo y Guillermo Vattuone despiden al gran pensador liberal, abogado, polemista y melómano, que nos enriqueció con su cultura irremplazable y su gran calidez.

Avisos fúnebres

