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KILLNER, Ernesto Gerardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KILLNER, Ernesto Gerardo. - El profundo amor y tu recuerdo, que volverán en cada uno de nosotros como eco inevitable, desbaratan la muerte. Tu mamá Frida, tus hermanas Laura y Gloria, tus hermanos políticos Pablo y Jorge, tus sobrinos Bruno y Karina, Nico y Ale, Javi y Paula, Michi, y Gaby y tus sobrinos nietos Manu, Eitu, Clarita, Eli y Ari.
Aviso publicado en la edición impresa
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