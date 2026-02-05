1
✝ KLEIN, Oscar A. - Berta A. Klein de Eizayaga, hijos, nietos y bisnietos lo despiden con mucho cariño y oraciones y acompañan a Mabel y familia en el dolor.
✝ KLEIN, Oscar q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - El directorio y el personal de Criadero Klein S.A. participan el fallecimiento de su ex presidente y elevan una oración por su eterno descanso. Saludamos con un fuerte abrazo a su esposa Mabel y a todos sus hijos y nietos, acompañándolos en el dolor.
✝ KLEIN, Oscar, q.e.p.d. - Jackie Gear participa con pesar su fallecimiento y agradece una oración en su memoria.
