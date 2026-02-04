1
KLEIN, Oscar,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ KLEIN, Oscar, q.e.p.d., falleció en Alberti, el 3-2-2026. - Su esposa Mabel Prieto, sus hijos Verónica y Alejandro, Carolina y José, Rodolfo y Paula, Irene y Federico, Mariana y Fernando y sus nietos Camila, Sofía, Renata, Lola, Joaquín, Ramiro, Emilio, Antonia e Inés participan su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.
KLEIN, Oscar. - Los integrantes de Jose Buck SA y Buck Semillas SA acompañamos a su familia en este doloroso momento.
