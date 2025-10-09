1
KLEINE, Cristian
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KLEINE, Cristian, q.e.p.d. - Los ex miembros del consejo de administración de la Fundación R. Funke participan con profundo dolor el fallecimiento de su administrador general de muchos años y acompañan a su familia en este muy triste momento. ¡Lo recordaremos siempre con todo nuestro cariño! Karl Ostenrieder, Thomas Leonhardt, Ernesto Friederichs, Arnaldo Hasenclever, Carlos Vollert, Horacio Henke y Manfred Steube.
