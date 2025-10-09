LA NACION

KLEINE, Cristian

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KLEINE, Cristian, q.e.p.d. - Los ex miembros del consejo de administración de la Fundación R. Funke participan con profundo dolor el fallecimiento de su administrador general de muchos años y acompañan a su familia en este muy triste momento. ¡Lo recordaremos siempre con todo nuestro cariño! Karl Ostenrieder, Thomas Leonhardt, Ernesto Friederichs, Arnaldo Hasenclever, Carlos Vollert, Horacio Henke y Manfred Steube.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida
    1

    Los amores de Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 8 de octubre?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 8 de octubre

  3. La Policía que se llevó a Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón
    3

    La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura

  4. Guillermo Francos mantuvo un duro cruce con un hombre que lo insultó en Mar del Plata
    4

    Guillermo Francos mantuvo un duro cruce con un hombre que lo insultó en Mar del Plata: del “estás loco” a dos “fuck you”

Cargando banners ...