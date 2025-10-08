SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KLEINE, Juan Cristián, q.e.p.d. - Su esposa, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

KLEINE, Juan Cristian, q.e.p.d., 7-10-2025. - Emanuele y Mimosa Beck Peccoz Chieli, con sus hijos Carlo Alberto y Costanza y todo el personal de Marnanda SA participan el fallecimiento de Sr. Juan Cristian y acompañan con grande tristeza a Alejandro y familia en este doloroso momento.

Aviso publicado en la edición impresa