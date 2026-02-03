1
KOGAN, Bernabel
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
KOGAN, Bernabel (Lito). - Con inmensa tristeza, despedimos al amigo de toda nuestra vida. Vivian (a.), Alicia y Eduardo Bacigaluppi.
KOGAN, Bernabel (Lito). - Los integrantes de la Mesa de los Jueves despedimos a nuestro querido amigo Lito con los mejores recuerdos, acompañamos a su hija Celina y familia en este triste momento y ofrecemos una oración por su descanso. Despedimos a Lito el hoy, a las 16, en el cementerio Recoleta.
