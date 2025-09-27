1
KÖLLIKER FRERS, Alberto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KÖLLIKER FRERS, Alberto, q.e.p.d. - Coquita Agote de Edelstein y sus hijos acompañan a Belela y Arturo con el amor de siempre.
† KÖLLIKER FRERS, Alberto, q.e.p.d., falleció el 26-9-2025. - Su madre Stella María Agote, su hermano Arturo K. F. y Elisabet Vosen, sus tíos, primos y sobrinos lo despiden con mucho cariño y agradecen una oración en su memoria.
