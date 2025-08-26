1
KORACH, Alberto L
✡ KORACH, Alberto L. - Querido Alberto, te abrazaremos y te recordaremos en nuestras memorias. Renee, Cecilia, Ariel, David y tus nietos Francisca, Filippo, Simón, Fede, Benja, Lara, Gero y Baltazar y amigos.
