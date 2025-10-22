SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KORCARZ de HAJNAL, Irene. - Gustavo Fernández Casares e Inés Fernández Ocampo participan del fallecimiento de Irene, madre de su querido amigo Andrés, y rezan una oración en su memoria.

✡ KORCARZ de HAJNAL, Irene. - Javier y Silvina Iraola participan el fallecimiento de Irene y acompañan a la querida familia Hajnal en este triste momento, sabiendo que su legado de sabiduría y fortaleza permanece en esa gran familia.

✡ KORCARZ de HAJNAL, Irene. - Los socios, personal y directorio de Negocios de Granos participan con dolor el fallecimiento de la madre del recordado y querido Andrés, piden una oración en su memoria y acompañan a Ezequiel y su familia en este momento.

