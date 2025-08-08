SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KOSS, Luis S., Z.L. - Con amor y tristeza despedimos a Lucho. Abrazamos a Mónica, Damián y Leila, Carolina y Nacho, Leonel y Caro, Tamara, Simón, Iván, Joaquín, Bruno y Ámbar. Nora y Eduardo Katz.

✡ KOSS, Luis S., Z.L. - Despedimos al entrañable tío Lucho. Laila y Leo Kaplun, Judith y Germán Katz, Marisol y Darío Katz y sus hijos.

