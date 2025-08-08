1
KOSS, Luis S.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KOSS, Luis S., Z.L. - Con amor y tristeza despedimos a Lucho. Abrazamos a Mónica, Damián y Leila, Carolina y Nacho, Leonel y Caro, Tamara, Simón, Iván, Joaquín, Bruno y Ámbar. Nora y Eduardo Katz.
✡ KOSS, Luis S., Z.L. - Despedimos al entrañable tío Lucho. Laila y Leo Kaplun, Judith y Germán Katz, Marisol y Darío Katz y sus hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
San Lorenzo encuentra un desahogo a la crisis con los pibes y un buen arranque en el torneo Clausura
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour