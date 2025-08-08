LA NACION

KOSS, Luis Salomón

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOSS, Luis Salomón, q.e.p.d. - El directorio del Instituto Henrry Moore despide a su amigo y destacado colega y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.

KOSS, Luis Salomón, q.e.p.d. - El directorio del Instituto Wiliam Osler despide a Dr. Luis Salomón Koss y acompaña con afecto a su esposa e hijos en este lamentable momento.

KOSS, Luis Salomón, q.e.p.d. - Edgardo G.J. Rivarola, Mirta Lago y Flia. despiden con profundo dolor y cariño al querido Lucho y acompañan a sus familiares en este penoso momento.

KOSS, Luis Salomón, q.e.p.d. - Alicia, Natasha y Daniela Gercovich despiden a su querido amigo, y acompañan a Mónica y familia en este triste momento.

KOSS, Luis Salomón, q.e.p.d. - Dr. Eduardo Morgenfeld y familia despide a su amigo y acompañan a sus familiares.

LA NACION
