SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KOVACIC, Carlos Salvador, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Su esposa María Esther, sus hijos Verónica, Diego y Natalia, sus hijos políticos Martín y Carla participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

✝ KOVACIC, Carlos Salvador, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Sus nietos Martina, Francisco y Maru, Manuel y Estrella, Juana, Justina y Pat, Faustino y Wenceslao, sus bisnietos: Juana, Segundo y Félix lo despiden con gran tristeza.

✝ KOVACIC, Carlos Salvador, q.e.p.d. - Los Gonzalez García te llevaremos siempre junto al corazón. Gracias Carlitos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa