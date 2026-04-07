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KOVACIC, Carlos Salvador,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOVACIC, Carlos Salvador, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Su esposa María Esther, sus hijos Verónica, Diego y Natalia, sus hijos políticos Martín y Carla participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

KOVACIC, Carlos Salvador, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Sus nietos Martina, Francisco y Maru, Manuel y Estrella, Juana, Justina y Pat, Faustino y Wenceslao, sus bisnietos: Juana, Segundo y Félix lo despiden con gran tristeza.

KOVACIC, Carlos Salvador, q.e.p.d. - Los Gonzalez García te llevaremos siempre junto al corazón. Gracias Carlitos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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