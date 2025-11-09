SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KUJAWSKI, Manuel, Arquitecto, Z.L., falleció el 6-11-2025. - Con profundo dolor despedimos, a sus 88 años, al arquitecto Manuel Kujawski, nuestro papá y Zeide Lito, que dejó una huella imborrable en su familia, imposible de olvidar. Generoso, culto, inteligente, emprendedor, creativo. Un excelente padre y abuelo, que transmitió grandes valores a quienes tuvimos el placer de tenerlo y disfrutarlo. La música y el arte siempre fueron tu inspiración. Le diste batalla a todo como un guerrero. Descansa en paz. Que tu alma se eleve a lo más alto. ¡Siempre te vamos a recordar y extrañar mucho! ¡Te amamos! Tu esposa Clara; hijos Ariel, Guillermo, Fernando, Adrian y Jonathan; tus 5 nueras; tus 18 nietos y 2 bisnietos.

