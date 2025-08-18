KWELLER, Adolfo (Fito)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KWELLER, Adolfo (Fito), Z.L., falleció el 17-8-2025. - Diego Halabi y su señora Romina acompañan a su entrañable amigo Martín y Michelle, a Alicia Kweller y a toda su familia en este difícil momento.
✡ KWELLER, Adolfo (Fito), Z.L. - Despedimos a Fito y acompañamos con mucho amor en este momento de dolor a Alicia, Martín y Michelle, Cyntia y Dario, Hernán y Pato. Cecilia y Darío Werthein.
✡ KWELLER, Adolfo (Fito), Z.L. - Cynthia, Andrés, Catalina, Manuel y Renata Braun, con inmenso dolor despedimos a nuestro querido Fito, extrañaremos sus historias, sus asados, su compañía y su cariño por siempre. Acompañamos a nuestros hermanos de la vida Cyntia, Darío y familia, Martín, Michelle y familia, Hernán, Pato y familia, con todo nuestro amor, abrazándolos junto a Alicia con el corazón..
